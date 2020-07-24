КРАСНОЯРСК, 24 июл /ПРАЙМ/. Поисковые суда за четыре дня операции обследовали около 6,5 тысяч квадратных километров территории в районе исчезновения самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Сегодня на поисках работает по-прежнему два судна – вертолет Ми-8 и самолет Ан-2. Вчера из-за непогоды с утра полеты были перенесены, однако после обеда удалось совершить несколько вылетов. Было обследовано 630 квадратных километров. В предыдущие дни обследовалось примерно по 2 тысячи квадратных километров в день", — сказал собеседник агентства.