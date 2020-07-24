МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Приблизительно 400 тысяч сотрудников авиаотрасли в мире потеряли или могут потерять работу из-за пандемии коронавируса, которая нанесла наиболее сильный удар по сфере транспорта, сообщило агентство Блумберг на основании собственного подсчета.

"Около 400 тысяч сотрудников авиаотрасли были уволены, принудительно отправлены в отпуск или предупреждены о возможности потери работы из-за коронавируса", — пишет агентство. Крупнейшие сокращения охватывают Северную Америку, Европу и Азию, отмечает агентство.

Среди фирм, которые объявляют о многотысячных сокращениях персонала и программах неоплачиваемого отпуска, агентство приводит British Airways, Deutsche Lufthansa, Emirates Airline и Qantas Airways. При этом в США ожидается еще больше увольнений после снятия соответствующего запрета в конце сентября, который был установлен как одно из условий для получения отраслью пакета государственной поддержки в 50 миллиардов долларов.

Такие компании, как Delta Air Lines, United Airlines Holdings и American Airlines Group, уже предупредили 35 тысяч своих сотрудников о риске потерять работу, и в общей сложности все три компании могут лишиться 100 тысяч сотрудников к концу года. При этом, как пишет агентство, даже пилотам и бортпроводникам, которые сохранили свои рабочие места, в целом снижают зарплату.

В начале апреля Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что если ограничения на международные перевозки и поездки из-за COVID-19 продолжатся в течение трех месяцев, своих рабочих мест лишатся 25 миллионов человек. В середине апреля IATA ухудшила прогноз по потере выручки авиакомпаниями в 2020 году на 25%, до 314 миллиардов долларов.