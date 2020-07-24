МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Вывозной рейс авиакомпании Emirates с россиянами на борту из Йоханнесбурга с промежуточной посадкой в Дубае вылетел в Москву, сообщили в генконсульстве РФ в Кейптауне.

"24 июля при непосредственном содействии сотрудников Генерального консульства России в Кейптауне на борт самолета авиакомпании Emirates Airlines, выполняющего вывозной рейс по маршруту "Йоханнесбург — Дубай — Москва", поднялись 18 россиян, вынужденно задержавшихся в ЮАР из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, и 4 гражданина ЮАР, направляющихся в Россию", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.