СЕУЛ, 25 июл /ПРАЙМ/. Южная Корея собирается возобновить еженедельный авиарейс Инчхон — Москва с 1 августа, но детали еще обсуждаются, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта РК.

"Пока что рассматриваются детали, предполагается, что будет возобновлен один рейс в неделю (Инчхон – Москва, Аэрофлот). Первый планируется 1 августа из Южной Кореи, но письменного решения пока нет", — сообщили РИА Новости в отделе международной авиации министерства транспорта РК.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее сообщил о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов иностранных государств. В Росавиации подтвердили, что уведомили авиакомпании и аэропорты (направлена телеграмма). Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что пока речь идет только о трех странах: Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.