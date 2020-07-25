ЕРЕВАН, 25 июл /ПРАЙМ/. Посольство России в Армении сообщило в субботу о планируемом 29 июля вывозном рейсе Ереван-Новосибирск.

Ранее диппредставительство проинформировало об еще одном предстоящем вывозном рейсе из армянской столицы в Москву, назначенном на 1 августа.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса Ереван-Новосибирск (состоится) 29 июля в 09.00 по местному времени (08.00 мск)", — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

По данным дипмиссии, указанным рейсом смогут воспользоваться только жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

"Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.