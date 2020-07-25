МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, правоохранители организовали проверку, сообщили РИА Новости в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Самолет разбился в субботу в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхоз работ, пилот погиб.

"Курской транспортной прокуратуре поручено провести проверку законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехал Курский транспортный прокурор Константин Толмачев. Проверка контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.