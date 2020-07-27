МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" объявила два тендера на проектирование и строительство четвертого и восьмого этапов платной скоростной трассы М-12 из Москвы в Казань, общая сумма контрактов заявлена в 203 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород – Казань", 8 этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через реку Волга, Республика Татарстан", — сформулирован предмет закупки.

Отмечается, что работы будут проводиться с привлечением субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 123,2 миллиарда рублей.

Вторая закупка, на 79,8 миллиарда рублей, предполагает тот же комплекс работ по четвертому этапу трассы – с 224-й по 347-й километры, во Владимирской и Нижегородской областях.

Финансирование осуществляется за счет субсидий федерального бюджета.

Ранее в понедельник "Автодор" объявил аналогичные конкурсы по шестому и седьмому этапам, на общую сумму 112 миллиардов рублей.

Заявки на участие в тендерах принимают до 14.00 мск 17 августа, итоги подведут 28 августа.

Трасса М-12 – строящаяся платная магистраль, которая соединит Москву с Казанью и Нижним Новгородом. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа — Западный Китай". Дорога длиной 794 километра частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Завершение строительства ожидается в 2024 году. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час.