МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" объявила восемь тендеров на проектирование и строительство платной скоростной трассы М-12 из Москвы в Казань, общая сумма контрактов заявлена в 507,5 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород – Казань", 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")", — сформулирован предмет закупки с начальной (максимальной ценой) в 53,4 миллиарда рублей.

В рамках второго и третьего этапов будут спроектированы и построены участки с 80-го по 116-й километр и со 116-го по 224-й километр во Владимирской области. Заказчик готов заплатить за работы до 80,8 миллиарда рублей по двум тендерам.

Закупка на 79,8 миллиарда рублей предполагает тот же комплекс работ по четвертому этапу трассы – с 224-го по 347-й километры, во Владимирской и Нижегородской областях. Пятый этап – с 347-го по 454-й километры – пролегает в Нижегородской области. Начальная цена контракта заявлена в 58,3 миллиарда рублей.

Шестой этап предполагает строительство трассы с 454-го по 586-й километр в Нижегородская область и Чувашии, а седьмой этап – с 585-го по 663-й километры – объединит Чувашию и Татарстан. Общая сумма двух контрактов заявлена в 112 миллиардов рублей.

Самым дорогостоящим станет восьмой этап трассы. Строительство участка с 663-го по 729-й километр с мостовым переходом через реку Волга в Татарстане потребует вложения до 123,2 миллиарда рублей.

В документации отмечается, что работы будут проводиться с привлечением субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявки на участие в тендерах принимают до 14.00 мск 17 августа, итоги подведут 28 августа.

Трасса М-12 – строящаяся платная магистраль, которая соединит Москву с Казанью и Нижним Новгородом. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа — Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Завершение строительства ожидается в 2024 году. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час.