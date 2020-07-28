ВЛАДИВОСТОК, 28 июл /ПРАЙМ/. Следователи возбудили уголовное дело по факту хода с рельсов локомотива и вагонов в июне в Приморье, сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов 26 июня, никто не пострадал. Власти края сообщали, что причиной схода вагонов стал сель. По данному участку железной дороги доставляют уголь в новый порт в районе Подъяпольского. Состав вез уголь в порт со стороны Смоляниново. Из-за аварии движение поездов по всей ветке было остановлено, его восстановили 27 июня.

"По факту схода локомотива и вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)… В ходе процессуальной проверки установлено, что сумма причиненного Дальневосточной дирекции инфраструктуры ущерба составила более 3,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.