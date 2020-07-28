ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл /ПРАЙМ/. Сообщение о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.

"Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании поступило утром во вторник на сайт аэропорта. Пассажиры и персонал были немедленно эвакуированы из здания, на место прибыли сотрудники оперативных служб и осмотрели все помещения. Взрывного устройства они не обнаружили", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.