МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. ВТБ рассмотрит возможность инвестирования в акции "Аэрофлота", если данная сделка будет запущена, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Как ранее во вторник указывалось в распоряжении правительства, во исполнение указа президента РФ Росимуществу, Минтрансу и Минфину необходимо осуществить дополнительный выпуск акций "Аэрофлота" по открытой подписке, обеспечив долю участия РФ в уставном капитале в размере не менее 51,17%.

"Безусловно, инвестиционное подразделение группы ВТБ, будучи крупнейшим в РФ, рассмотрит возможность инвестирования в акции "Аэрофлота", когда и если данная сделка будет запущена. Уже сейчас можно сказать, что, несмотря на сильную просадку отрасли авиаперевозок, вызванную пандемией, акции "Аэрофлота" сохраняют свою инвестиционную привлекательность", — сообщили в ВТБ.

Компания является одной из наиболее ликвидных на российском фондовом рынке и обладает большой и диверсифицированной базой инвесторов, в связи с чем рыночная сделка с ее акциями будет интересна максимально широкому кругу инвесторов, добавили в банке.