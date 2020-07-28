ЕРЕВАН, 28 июл /ПРАЙМ/. Посольство России в Армении сообщило о планируемых 2 и 8 августа вывозных рейсах Ереван — Москва.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейсов Ереван – Москва (состоится) 2 августа в 17:50 по местному времени (16.50 мск) и 8 августа в 15:50 по местному времени (14:50 мск)", — говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что указанными рейсами смогут воспользоваться жители Москвы и Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской, Калужской областей.

В посольстве отметили, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте госуслуг. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации, отметили в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.