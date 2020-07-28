МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание запланированных вывозных авиарейсов в Россию до 10 августа.

На 29 июля планируются рейсы Ларнака — Москва и Ереван – Новосибирск, 30 июля ожидаются перелеты Душанбе — Москва, Тегеран — Москва, Рим – Москва, Кишинев — Москва, Ереван — Минеральные Воды, Ош – Москва, 31 июля должны состояться рейсы Аликанте — Москва, Дубай — Москва.

На 1 августа планируются рейсы Ницца – Москва, Ош – Новосибирск, Сеул – Владивосток, Ереван – Москва, 2 августа ожидаются рейсы Токио — Владивосток, Ереван — Москва, Ларнака — Москва, 3 августа запланированы рейсы Гоа — Москва, Бангкок — Москва, Майами — Москва.

На 4 августа запланирован рейс Пхукет — Москва, 8 августа Ереван — Москва, 10 августа Лос-Анджелес — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.