МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с возобновлением первых международных рейсов в августе ожидает рост пассажиропотока на 20-25% по сравнению с показателями июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

"Ожидаем, что первый этап возобновления международного сообщения также позитивно скажется на динамике пассажиропотока. С учетом запуска международных рейсов мы прогнозируем прирост еще порядка 20-25% в августе по сравнению с показателями июля", — сообщили в "Аэроэкспрессе".

Там отметили, что с начала июля аэроэкспрессы перевезли порядка 375 тысяч человек, что в 3 раза больше, чем по итогам первого летнего месяца.

"Динамичному восстановлению пассажиропотока способствует открытие курортного сезона внутри страны с 1 июля, а также ряд мероприятий, предпринятых компанией. Прежде всего, это полное восстановление графика движения на всех направлениях и введение единого выгодного тарифа", — добавили в компании.

"Аэроэкспресс" с середины июня вернул тактовое расписание поездов – каждые 30 минут в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", каждый час в аэропорт "Внуково", которое было ограничено ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом. Компания также ввела единый тариф "стандарт", стоимость билета по которому составляет 300 рублей.