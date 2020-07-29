ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/. Компания Virgin Galactic впервые представила кабину суборбитального корабля SpaceShip, созданного для коммерческих полетов на границу с космосом.

Презентация прошла онлайн. Владелец и основатель компании Ричард Брэнсон сообщил в видеообращении, что именно комфорт и эстетические предпочтения клиентов были основным принципом при создании корабля. "Мы шли изнутри", — рассказал бизнесмен.

Интерьер аппарата, который поднимается с Земли на тяге несущего его корабля, а после уже на собственном двигателе достигает границы с космосом и затем возвращается на Землю, выполнен в серых тонах с элементами сине-зеленого и черного. Кабина, рассчитанная на шесть пассажиров и двух пилотов, оснащена множеством круглых иллюминаторов как на боковых стенках корабля, так и на потолке, чтобы туристы могли любоваться Землей и космосом одновременно.

Как рассказал главный дизайнер корабля Джереми Браун, выполненные из "супер-комфортных и эргономичных материалов" кресла автоматически раскладываются, когда пассажир покидает их, чтобы освободить больше пространства кабины.

В компании также рассказали, что космоплан будет выполнять полеты не только для туристов, но и в интересах научных исследований, для этого съемные кресла будут убирать.

Компания пока не назвала дату начала коммерческих полетов, но инициировала акцию "Один маленький шаг": регистрация в ней стоимостью 1 тысяча долларов обеспечивает право попасть в первые ряды путешественников, когда места на корабле будут доступны.

Virgin Galactic планирует осуществлять коммерческие полеты туристов на границу с космосом уже в ближайшем будущем. Ранее сообщалось, что стоимость полета составит 250 тысяч долларов.