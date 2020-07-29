МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Венгрию, flydubai — в ОАЭ, но эти планы зависят от межгосударственных договоренностей, сообщает аэропорт.

"В планах авиаперевозчиков также открытие новых/восстановление действовавших направлений, но их реализация полностью зависит от соответствующих межгосударственных договоренностей и решений. Так, в частности, авиакомпания Wizz Air Hungary планирует возобновление рейсов по маршрутам Москва-Будапешт и Москва-Дебрецен. Авиакомпания flydubai — на направлении Москва-Дубай", — говорится в сообщении.

"Победа", Azur Air и iFly собираются восстанавливать свои сети международных маршрутов по мере принятия обоюдных правительственных решений об открытии границ и возобновлении воздушного сообщения. Учитывая то, что в заявленном расписании рейсов с высокой долей вероятности возможны изменения, их фактическое выполнение необходимо уточнять непосредственно у авиаперевозчиков", — отмечает аэропорт.

В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.