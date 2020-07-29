КРАСНОЯРСК, 29 июл — ПРАЙМ. Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под личный контроль поиски пропавшего неделю назад Ан-2, сообщает пресс-служба главы республики.

"Поиск воздушного судна взял на особый контроль глава республики Алексей Цыденов. В настоящий момент помимо воздушных судов поиск пропавшего самолета ведет и наземная поисково-спасательная служба", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день власти делают все возможное, чтобы обнаружить борт. Обследование местности проводят два самолета и беспилотные летательные аппараты. В ближайшее время к поискам будет привлечен еще один беспилотник — Восточного военного округа, который может преодолевать большие расстояния и держаться в воздухе до 6 часов.

"Помимо этого, поступила информация, что севернее села Тибельти Иркутской области охотники обнаружили срезанные верхушки кедра. Предположительно, их могло срезать самолетом. Сейчас на место направлена группа второго отряда бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Специалисты проведут обследование местности", — говорится в сообщении.

"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Из Новосибирска на поиски выехали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Ми-8 и Ан-2, по данным на вечер понедельника, обследовали более 12 тысяч квадратных километров.