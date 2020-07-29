МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ОАО "РЖД" тестирует технологии блокчейна в сервисном обслуживании локомотивов, сообщила компания.

Гендиректор РЖД Олег Белозёров в Москве в режиме видеоконференции провел очередное заседание совета по взаимодействию компании с предприятиями транспортного машиностроения. Говоря об организации обслуживания приобретенной техники, он подчеркнул, что важно обеспечить повсеместное применение диагностических систем. Для того чтобы надежность локомотива повышалась за счет своевременного предупреждения о возможности технического отказа, нужен переход на предиктивное техническое обслуживание локомотивов.

"По словам заместителя генерального директора — начальника дирекции тяги ОАО "РЖД" Олега Валинского, в рамках реализации этой инициативы компания совместно с машиностроителями продолжает развитие ключевого цифрового решения "Доверенная среда локомотивного комплекса". По технологии BigData построено и наполняется хранилище данных о техническом состоянии, выполненной работе, соблюдении режимов управления, с использованием которых формируются цифровые двойники локомотивов", — говорится в сообщении РЖД.

Там добавляется, что на основании этих данных в перспективе смогут формироваться прогнозные модели технического состояния машин. Валинский сообщил, что в июле началась опытная эксплуатация смарт-контракта сервисного обслуживания.

"Основанный на технологии блокчейн смарт-контракт представляет собой компьютерный код, который обеспечивает автоматическое исполнение условий контракта, согласованных обеими сторонами при его заключении. Все данные для формирования отчетов выгружаются из ежедневно пополняемой обеими сторонами единой базы данных "Доверенной среды локомотивного комплекса", а сами акты формируются автоматически в соответствии с единым алгоритмом, предусмотренным контрактом", — поясняется в сообщении.

Таким образом, полностью исключен человеческий фактор, не нужно ежемесячно формировать первичные документы с последующим согласованием, все процессы автоматически синхронизованы, а бумажные протоколы заменены электронными документами. Главная цель нововведения — повышение прозрачности и достоверности данных, на основе которых формируются финансовые документы. В тестовом режиме смарт-контракт внедрен более чем в 100 локомотивных депо и охватывает сервисное обслуживание более 10 тысяч локомотивов.