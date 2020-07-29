МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ряд авиакомпаний продаёт билеты в еще не открытые для полетов из РФ зарубежные страны для получения выручки, поддерживающей их в тяжёлый период, а если рейсы на дату проданного билета не откроются, перевозчики должны предложить пассажиру возврат денег или перенос даты полёта, заявил РИА Новости эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако ряд авиакомпаний уже продает билеты в страны, которые еще не разрешены для полетов.

"Сегодня ряд авиакомпаний продаёт билеты на международные рейсы, в том числе по направлениям, полёты по которым пока не подтверждены. Это позволяет перевозчикам получить выручку, поддерживающую их в тяжёлый период. В случае, если полёты так и не будут разрешены на даты, на которые проданы билеты, авиакомпании должны предложить пассажиру либо возврат денег, либо перенос даты полёта", — сказал Пантелеев.

"Полагаю, что авиакомпании смогут выполнить свои обязательства по возврату "живых" денег в форс-мажорной ситуации. Но стоит напомнить, что постановление правительства, легализующее односторонний отказ авиакомпаний от выполнения своих обязательств, не распространяется на билеты, купленные сейчас", — продолжил он.

Эксперт отметил, что, кроме того, пассажиры, оплачивающие билеты банковской картой, могут воспользоваться процедурой charge-back.