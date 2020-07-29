КИЕВ, 29 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) потеряла около 60 миллионов долларов из-за карантина во избежание распространения коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента МАУ Дмитрий Дешин.

Ранее президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что из-за существенного снижения объемов деятельности в связи с карантинными ограничениями авиакомпания сократила 900 сотрудников.

"Каждый месяц простоя авиакомпании стоит около 14,5 миллиона долларов обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 миллионов за период прекращения деятельности компании", — цитирует Дешина агентство "Укринформ".

Он отметил, что МАУ была лишена возможности осуществлять свою операционную деятельность и генерировать прибыль в период закрытия авиасообщения Украины и вынужденной остановки авиакомпанией всех регулярных рейсов с 17 марта.

Он также пояснил, что считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку после восстановления в Украине авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств. В результате авиакомпания осуществляет только треть, а чаще и того меньше, привычного объема полетов.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1650 человек, выздоровели 37 394 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.