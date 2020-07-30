МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит изменения в организацию врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в законодательстве РФ в сфере охраны здоровья граждан и в воздушном законодательстве РФ произошли изменения, которые требуют пересмотра подходов к организации и формированию системы отбора по состоянию здоровья специалистов авиаперсонала гражданской авиации, подлежащих медицинскому освидетельствованию во врачебно-летных комиссиях.

"С целью законодательного закрепления особенностей деятельности по формированию системы отбора по состоянию здоровья специалистов авиационного персонала гражданской авиации законопроектом предусмотрено дополнение Воздушного кодекса Российской Федерации статьей… "Обязательное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением", — говорится в сообщении.