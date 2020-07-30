КАИР, 30 июл /ПРАЙМ/. Российские специалисты продолжают интенсивно сотрудничать с египетскими в ходе проверок безопасности аэропортов египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада, однако восстановление авиасообщения зависит от ситуации с терроризмом на Синайском полуострове, заявил в интервью телеканалу TEN посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

Дипломат напомнил, что авиасообщение с египетскими курортами было прекращено после крушения самолета компании "Когалымавиа" в октябре 2015 года.

"Это произошло через два месяца после начала российской военной операции в Сирии, и российские спецслужбы быстро установили, что это был террористический акт, который был совершен в отместку за то, что мы начали борьбу с террористическими организациями в Сирии. Пока что в Сирии операция не закончена, соответственно — все опасности, риски сохраняются", — заявил Борисенко.

"Тем не менее наши специалисты работают рука об руку с египетскими службами безопасности с тем, чтобы удостовериться, что в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады полностью соблюдаются все меры безопасности, которые обеспечивают абсолютно безопасные вылет и прилет самолетов", — заявил дипломат.

Посол напомнил, что на Синайском полуострове египетские силовики продолжают антитеррористическую операцию.

"Поэтому приходится принимать во внимание все угрозы, все риски, которые относятся непосредственно к российским гражданам, к России, как к стране, которая сейчас активно участвует в борьбе с терроризмом в Сирии", — подчеркнул Борисенко.

"Мы надеемся, что уже в какие-то обозримые сроки удастся эти (чартерные — ред.) рейсы восстановить, хотя опять-таки все зависит от ситуации с терроризмом", — заявил посол.

По словам дипломата, в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в Египте возможно восстановление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром.

Борисенко отметил, что в прежние годы Египет посещали более 3 миллионов российских туристов.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

ФСБ России впоследствии признала случившееся терактом. Прямое авиасообщение между странами осенью 2015 года было приостановлено и возобновилось только в апреле 2018 года после того, как в египетских аэропортах по требованию России радикально усилили меры безопасности.