МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил пересмотреть договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), заключенные в начале 2020 года, из-за резкого снижения числа пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

С таким призывом Титов обратился в письме заместителю председателя Банка России Владимиру Чистюхину. А Титову аналогичное обращение ранее поступило от Союза Ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей "Регионы".

Сегодня страховая премия по договорам ОСГОП может определяться двумя путями – исходя из статистических данных самого перевозчика о количестве пассажиров, либо на основании того, сколько у перевозчика транспортных средств и сколько там посадочных мест. Во втором случае, как отметили в пресс-службе омбудсмена, тарифы могут быть заметно выше.

При этом, как отметили в пресс-службе Титова, Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) запретил перевозчикам, которые являются индивидуальными предпринимателями или микропредприятиями, использовать свои статистические данные для расчета премии.

Титов просит разрешить использовать предпринимателям использовать свою статистику, "а также дать возможность перевозчикам по согласованию со страховщиками изменять условия договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, заключенных в начале 2020 года, вплоть до возврата части страховой премии", сообщили в пресс-службе.