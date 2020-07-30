ВЛАДИВОСТОК, 30 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", за полгода снизила перевозку пассажиров вдвое — до 359 тысяч человек, следует из сообщения перевозчика.

В июле 2019 года сообщалось, что авиакомпания за январь-июнь 2019 года перевезла 742 351 пассажира. На международных линиях "Аврора" тогда перевезла 201 621 пассажира, на внутренних — 540 730 пассажиров.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", за шесть месяцев 2020 года перевезла 359 434 пассажира. На международных линиях было перевезено 70 725 пассажиров, на внутренних — 288 709", — говорится в сообщении.

Авиакомпания за шесть месяцев выполнила 8 103 рейса, из них 1 155 на международных авиалиниях и 6 948 на внутренних линиях. Пассажирооборот "Авроры" составил 492 миллиона пассажирокилометров, грузооборот — 2 132 тонны.