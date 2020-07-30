МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Комплексная программа модернизации пассажирского транспорта в РФ до 2030 года обойдется в 5,1 триллиона рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект программы, разработанной Минтрансом и ВЭБом по поручению президента.

По данным издания, в рамках программы планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104 городах. Согласно документу, стоимость проездного на 30 суток не будет превышать 7% от среднемесячного душевого дохода в конкретном регионе (2,46 тысячи рублей в среднем по стране, исходя из данных Росстата за 2019 год). Отмечается, что изменится схема оплаты проезда, регионы перейдут на регулируемые тарифы и брутто-контракты на перевозку, которые будут частично субсидироваться.

Как отмечает газета, из документа неясно, какие именно регионы войдут в программу. В Минтрансе говорят, что отбор пройдет после ее утверждения. По словам источника издания, пилотными регионами будут Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Воронеж и Пермь.

"Общий бюджет программы до 2030 года составит 5,1 триллиона рублей, в том числе 2,9 триллиона рублей планируется собрать в виде платы за проезд. Еще 1,1 триллиона рублей должны найтись в бюджете регионов, 750 миллиардов рублей — в федеральном бюджете, 370 миллиардов рублей — внебюджетные инвестиции. В итоге за счет программы бюджеты всех уровней могут получить не менее 1 триллиона рублей допдоходов и более 3,3 триллиона рублей валовой добавленной стоимости за 25 лет", — пишет газета.

В Минтрансе назвали параметры программы актуальными, уточнив, что проект проходит согласование, в частности, с Минфином. В Минфине изданию уточнили, что в процессе проработки также участвует ряд субъектов РФ. В ВЭБе добавили, что параллельно программа обсуждается с крупнейшими банками, участие которых в ней предусмотрено.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с ВЭБом разработать комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, предусматривающую, в том числе, обновление подвижного состава и оптимизацию маршрутных сетей.