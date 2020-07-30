МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines и Ассоциация врачей авиационной медицины запускают программу лояльности для медработников, в соответствии с которой они получают привилегии и при покупке билета могут сделать отметку, готовы ли они оказать первую помощь на борту, сообщает перевозчик.

"S7 Airlines совместно с Ассоциацией врачей авиационной медицины (АВАМ) запускают первую в России программу для медицинских работников, которые путешествуют. Благодаря партнерству АВАМ с программой лояльности S7 Priority, медицинские работники, которые выберут для своих путешествий рейсы S7 Airlines, будут получать дополнительные привилегии", — говорится в сообщении.

При покупке авиабилета или в разделе "Мои бронирования" на s7.ru участники программы, по желанию, могут сделать отметку, готовы ли они оказать первую помощь. Информация заранее передается экипажу, и в нужный момент бортпроводник может обратиться за консультацией к медработнику. Решение об оказании помощи всегда остается за врачом, а доступ к привилегиям от него не зависит – их получают все участники программы "Врачи на борту".

"Врачи на борту" получают скидку 10% от тарифа на все собственные рейсы S7 Airlines, на 20% больше миль за каждый перелет, возможность бесплатного выбора места в салоне, провоза одного места багажа сверх нормы по тарифу и приоритетной регистрации в аэропорту на стойках бизнес-класса. Дополнительные бонусы – 5 тысяч приветственных миль за регистрацию в программе и по 1 тысяче миль за прохождение образовательных курсов от АВАМ.

Компания отмечает, что цель программы – повысить уровень безопасности пассажиров и поддержать медиков. Одним из первых участников программы стал главврач ГКБ №40" Денис Проценко.

"Программа "Врачи на борту" касается еще одного аспекта заботы о пассажире в полете – оказания квалифицированной первой помощи в случае необходимости. Конечно, это могут сделать и бортпроводники – они полностью готовы, но консультация специалиста с медицинских образованием всегда будет более предпочтительна…. В то же время нам хотелось бы, чтобы врачи, чей труд неоценим, могли путешествовать с большим комфортом", – приводятся в сообщении слова председателя совета директоров S7 Airlines, первого заместителя гендиректора S7 Group Татьяны Филевой.