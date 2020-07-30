МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, c 31 июля увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, сообщила компания.

"В сторону аэропорта автобусы будут отправляться каждые 20 минут с 6:20 до 22:00, из аэропорта — с 7:00 до 22:40 включительно. Ранее интервал отправления был увеличен до получаса в связи с эпидемиологической обстановкой", — говорится в сообщении компании в четверг.

Маршрут экспресс-автобусов проходит по платной трассе М-11 без дополнительных остановок. Это позволяет спрогнозировать время в пути, что важно для авиапассажиров. Дорога занимает порядка 20 минут. Стоимость проезда составляет 200 рублей. Проезд для детей до 7 лет является бесплатным.

Экспресс-автобусы доставляют пассажиров к терминалам В и С и останавливаются непосредственно у входа в терминалы. В Ховрино остановка расположена рядом с выходом №2 станции метро.

"Аэроэкспресс" напоминает, что в экспресс-автобусах, как и в поездах компании, регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров.

"Аэроэкспресс" осуществляет пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". В 2019 году "Аэроэкспресс" запустил автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево".