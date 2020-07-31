ХАБАРОВСК, 31 июл /ПРАЙМ/. Пассажиров и персонал Хабаровского аэропорта эвакуировали в пятницу из-за сообщения о взрывом устройстве, угроза оказалась ложной, сообщили РИА Новости в аэропорту.

"В 8.45 (1.45 мск) через официальный сайт аэропорта Хабаровск поступило сообщение о минировании. В оперативном порядке пассажиры и персонал были эвакуированы. В 10.20 (3.20 мск) оперативные мероприятия были завершены, угроз не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

Он отметил что аэропорт возвращается к работе в штатном режиме.

По его словам, на время проверки пассажиров двух прилетевших рейсов из Москвы и Южно-Сахалинска не выпускали из самолетов.

На прошлой неделе хабаровский аэропорт "минировали" трижды, угроза ни разу не подтвердилась.