МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Первые после возобновления международного авиасообщения рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines, сообщает Росавиация.

"Первый после снятия ограничений регулярный рейс SU 2130 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Стамбул запланирован завтра в 07.50 мск из московского аэропорта "Шереметьево" на самолете Boeing 777. Компоновка лайнера позволяет перевезти до 400 пассажиров. Завтра в расписании перевозчика еще два регулярных рейса по указанному маршруту", — говорится в сообщении.

Авиакомпания "Победа" в субботу выполнит один рейс из Москвы ("Внуково") в Стамбул. В 01.20 мск во "Внуково" должен прибыть первый регулярный рейс Turkish Airlines. Ожидается, что из Стамбула в Москву прибудет около 50 пассажиров. Компания планирует со 2 августа приступить к полетам в Санкт-Петербург, а с 3 августа — в Ростов-на-Дону. Возобновляет регулярные рейсы турецкая Pegasus Airlines. В расписании перевозчика 1 августа рейс из Стамбула в Москву ("Домодедово").

Заявленное авиакомпаниями расписание регулярных рейсов на август предполагает, что на маршруте Москва – Стамбул "Аэрофлот" будет осуществлять до 35 рейсов в неделю. "Победа" планирует 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines — до 28 рейсов в неделю, Pegasus Airlines — 7 рейсов в неделю.

С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен. Планируют начать полеты российские авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Северный ветер", Azur air, "Россия" и iFly.

Также возобновляются регулярные полеты в Великобританию. "Аэрофлот" 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон. Вылет рейса SU 2578 запланирован из "Шереметьево" в 09.50 мск. В заявленном авиакомпанией расписании на август предполагается до 28 рейсов в неделю. Ожидается, что 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways. Она планирует в августе выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву.