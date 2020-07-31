МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Убытки авиакомпаний "Якутия" и "Ямал" с марта по май из-за коронавирусной инфекции составили более 3 миллиардов рублей, передает слова полномочного представителя Совета Федерации в государственных органах власти РФ по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики Анатолия Широкова пресс-служба аппарата вице-премьера Юрия Трутнева.

Трутнев провел оперативное совещание с главами дальневосточных регионов.

"Как сообщил член Совета Федерации, полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах власти РФ по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики Анатолий Широков, общая сумма убытков только девяти региональных авиакомпаний Дальнего Востока и Арктики в период с марта по май составила чуть более 4 миллиардов 355 миллионов рублей. Самая тяжелая ситуация складывается в авиакомпаниях "Якутия" (минус почти 1,5 миллиарда рублей), "Ямал" (минус более 1,6 миллиардов рублей). Вместе с тем эти 9 авиакомпаний получат субсидию на 176,14 миллиона рублей (4% от суммы убытков)", — говорится в сообщении.

Как отметил на заседании министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в прошлом году за период март-май дальневосточные авиакомпании перевозили порядка 500 тысяч пассажиров, а в этом году за этот же период авиаперевозка составила 344 тысяч пассажиров, то есть на 30% меньше, дополняется в сообщении.

"При этом авиакомпании в полном объеме понесли затраты на содержание авиапарка, лизинг и на другие расходы, связанные с эксплуатацией транспорта. Вместе с тем ни один из региональных авиаперевозчиков, работающих на Дальнем Востоке и Арктике, не отказался от выполнения полетов по запланированным маршрутам по собственной инициативе", – передает слова Козлова пресс-служба аппарата вице-премьера.