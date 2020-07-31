МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Росавиации, Минэкономразвития и авиакомпаниями, работающими на Дальнем Востоке и Арктике, представить предложения по внедрению дополнительных мер поддержки для обеспечения бесперебойной работы авиакомпаний, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

Трутнев провел оперативное совещание с главами дальневосточных регионов.

"Нужно проанализировать, какой объем средств необходимо предоставить из федерального бюджета для поддержки авиаперевозчиков. По итогам анализа разработать предложения по мерам поддержки и сделать соответствующий доклад в правительство. Мы не можем остановить транспортное сообщение. Это совершенно невозможно", – цитирует вице-премьера пресс-служба.

Как отметили в аппарате вице-премьера, Трутнев поручил Росавиации, Минэкономразвития и авиакомпаниями, работающими на Дальнем Востоке и Арктики, проанализировать эффективность предоставляемых авиаперевозчикам мер поддержки и представить предложения по внедрению дополнительных мер поддержки для обеспечения бесперебойной работы авиакомпаний.

На совещании обсуждалась стоимость авиационного топлива в аэропортах Российской Федерации. По данным Минвостокразвития, керосин в аэропортах Дальнего Востока в среднем стоит 70 тысяч рублей за тонну. А в аэропорту "Пулково" это 36 тысяч рублей за тонну, в аэропорту "Ульяновск" – 34 тысячи рублей за тонну, в Московском авиационном узле – 35 тысяч рублей за тонну. Как напомнил Александр Козлов, президентом РФ было дано поручение разобраться со стоимостью керосина, которая значительно влияет на стоимость билета. Вместе с тем вопрос Минтрансом России до сих пор не решен.

"Юрий Трутнев поручил ФАС совместно с Минэнерго и Минфином проанализировать всю цепочку создания прибавочной стоимости авиационного топлива и в двухнедельный срок представить в правительство РФ предложения по снижению цены на авиационный керосин до среднероссийского уровня", — сообщает пресс-служба.

"На Дальнем Востоке цена на керосин должна быть такая же, как в Центральной части России, и нужно думать, как сделать цену конкурентноспособную со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", — цитирует вице-премьера пресс-служба.