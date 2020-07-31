МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Решения об открытии границы РФ с Абхазией вступят в силу после публикации распоряжения кабмина во второй половине дня 1 августа, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее в штабе сообщили о решении открыть границу с абхазией с 1 августа. Решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.

"Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства РФ об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой. На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа", — рассказали в оперативном штабе.