Решение об открытии границы РФ с Абхазией вступит в силу после публикации распоряжения
МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Решения об открытии границы РФ с Абхазией вступят в силу после публикации распоряжения кабмина во второй половине дня 1 августа, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее в штабе сообщили о решении открыть границу с абхазией с 1 августа. Решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
"Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства РФ об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой. На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа", — рассказали в оперативном штабе.
https://1prime.ru/transport/20200731/831857515.html