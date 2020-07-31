МИНСК, 31 июл /ПРАЙМ/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 16 августа возобновляет выполнение рейсов между Минском и Веной, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"16 августа авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск – Вена – Минск", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. Там отмечается, что рейсы будут выполняться в четыре раза в неделю.

При этом в авиакомпании советуют пассажирам перед полетом ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.

Власти Австрии с 1 августа снимают запрет на пассажирские авиарейсы из ряда стран, но вводят ограничения на въезд. Прибывающим в Австрию из стран с неблагоприятной обстановкой вокруг COVID-19 с 1 августа необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус и отправиться на 10-дневный карантин. К неблагоприятным регионам, по оценке австрийских властей, в том числе относится Белоруссия. Граждане Австрии, ЕС, а также лица с видом на жительство в Австрии, прибывающие из "опасных" регионов, могут сдать тест в течение 48 часов после прибытия, однако до результатов теста обязаны соблюдать карантин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.