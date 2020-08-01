МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Россия в субботу возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. С 1 августа можно будет улететь в Великобританию и Турцию, а в Танзанию, которая также в списке разрешенных для вылета стран, пока рейсов нет.

РФ на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, включая вывозные рейсы из-за рубежа. За этот период авиаперевозки значительно снизились — особенно международные. Например, в июне на международных рейсах было перевезено 40,3 тысячи человек — 0,7% от уровня прошлого года.

Пока что авиасообщение возобновляется в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.

КОГДА И КУДА ЛЕТИМ?

Как сообщала Росавиация, первые после возобновления международного авиасообщения рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Авиакомпания "Аэрофлот" 1 августа начнет регулярные полеты в Стамбул, 10 августа — в Анталью. Лоукостер "Победа" с 1 августа также открывает полеты в Стамбул, с 10 августа в два аэропорта Антальи — Анталья и Газипаша, с 2 сентября — в Даламан.

S7 Airlines 10 августа возобновляет полеты в Анталью и Даламан. "Россия" открывает рейсы в Анталью также с 10 августа.

Azur air с 10 августа запускает рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Возобновляет регулярные рейсы турецкая Pegasus Airlines. В расписании перевозчика 1 августа рейс из Стамбула в Москву ("Домодедово").

Возобновляются также регулярные полеты в Великобританию. "Аэрофлот" 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон. Ожидается, что 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways. Она планирует в августе выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву.

Московский аэропорт "Внуково" сообщил, что из него будут открыты рейсы в Турцию (Стамбул (оба аэропорта), Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум) и Великобританию (Лондон-Лутон). Рейсы в Турцию будут выполнять "Победа", Turkish Airlines, Azur Air, iFly. Рейсы в Великобританию будут осуществляться авиакомпанией Wizz Air UK.

О планах летать в Танзанию пока не сообщал ни один перевозчик.

ИНТЕРЕСЫ ТУРИСТОВ

Представители туристического бизнеса не отмечают заметного спроса на поездки в Великобританию и Танзанию, но фиксируют повышенный интерес к отдыху в Турции.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заверила, что появление на рынке турецких курортов никак не сказалось на популярности внутреннего туризма. Она объяснила это тем, что большая часть россиян уже определилась с планами на отдых в летнем сезоне и не все готова их менять.

Многие туристы опасаются ехать на первых чартерах в Турцию, так как хотят дождаться возвращения туристов и послушать отзывы. Есть и те, кто боится, что планы операторов вновь будут скорректированы и опять возникнут проблемы с возвратом денег.

Кроме того, для российских туристов стала доступна еще одна страна — с 1 августа РФ открывает границу с Абхазией.