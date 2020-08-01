МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.

СМИ ранее в субботу со ссылкой на источники сообщили, что обсуждается открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, но окончательное решение пока не принято.

"Не комментируем", — сказала РИА Новости представитель Росавиации.

РФ на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, включая вывозные рейсы из-за рубежа. В субботу РФ возобновила международное авиасообщение, пока в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.