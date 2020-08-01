ТАШКЕНТ, 1 авг /ПРАЙМ/. Министерство транспорта Узбекистана 2-16 августа организует еще 24 чартерных вывозных авиарейса в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, в том числе десять — из России, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

"Составлен график очередных 24 чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана на 2-16 августа", — говорится в сообщении. Расписание чартеров утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

В соответствии с графиком, четыре чартера будут направлены в Москву, два — в Санкт-Петербург и Казань, по одному – в Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Чартеры также будут организованы в Дели, Дубай, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Сеул и Стамбул. Впервые спецрейсы доставят узбекистанцев не только в Ташкент, но и в регионы – Наманган и Самарканд. В число чартеров также вошли два спецрейса, сформированные для вывоза студентов – из Казани и Пекина.

По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 40 тысяч соотечественников, в том числе около 20 тысяч из России, из Узбекистана в РФ – более 3,6 тысячи россиян.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,1 миллиона случаев заражения, почти 669 тысяч человек скончались.