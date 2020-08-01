ДОХА, 1 авг /ПРАЙМ/. Власти Кувейта возобновили прерванные с марта из-за коронавируса полеты из международного аэропорта страны, исключив из решения 31 страну, России в списке исключений нет, следует из сообщения службы гражданской авиации Кувейта в Twitter.

"В соответствии с распоряжением органов здравоохранения, а также с учетом ситуации и последствий распространения вируса COVID-19 в странах с высоким риском было решено запретить коммерческие вылеты в следующие страны", — говорится в сообщении авиационной службы. Среди стран, куда запрещены полеты из Кувейта, названы Индия, Иран, Китай, Ливан, Сирия, Ирак, Италия, Египет. России в этом списке нет.

В июне власти Кувейта, который одним из первых арабских государств закрыл свой аэропорт с началом пандемии коронавируса, объявили о возобновлении коммерческих рейсов из международного аэропорта Кувейта с 1 августа. Однако власти предупредили, что пока через аэропорт Кувейта будет осуществляться только треть прежних перевозок, а полеты в обычном режиме, как было до коронавируса, могут возобновиться только через год.

По данным минздрава Кувейта на субботу, общее число случаев заболевания коронавирусом в стране с начала пандемии превысило 67,4 тысячи, выздоровели 58 525 человек, умерли 453.