ЕРЕВАН, 1 авг /ПРАЙМ/. Свыше 110 россиян вернулись в субботу на родину вывозным рейсом из Еревана в Москву, сообщает посольство РФ в Армении.

В сообщении отмечается, что при получении информации о готовящемся вывозном рейсе авиакомпании Armenia для армянских граждан по маршруту Ереван — Москва — Ереван посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 1 августа указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 112 россиян", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

По данным посольства, в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 3396 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", — отмечается в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение, пока в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.