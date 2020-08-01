С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг /ПРАЙМ/. Самолет Санкт-Петербург — Симферополь в субботу вечером из-за оперативных мероприятий вылетел из аэропорта Пулково на два часа позже запланированного, сообщила РИА Новости представитель компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом.

"Сегодня, 1 августа, в аэропорту Пулково был задержан вылет самолета в Симферополь. Отправка рейса по расписанию была запланирована на 19.20 мск. Причиной задержки стало проведение оперативных мероприятий на борту. Самолёт отправлен к месту назначения в 21.30", — сказала собеседница агентства.

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, добавила она.

По данным некоторых Telegram-каналов, самолет был задержан из-за сообщения о краже в бизнес-классе. Официальным подтверждением этой информации со стороны профильных ведомств РИА Новости пока не располагает.