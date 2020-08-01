С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг /ПРАЙМ/. Одиннадцать вагонов с углем в субботу вечером сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми, погибших и пострадавших нет, сообщает республиканское управление МЧС РФ.

"Сегодня … на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Как сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД), сход вагонов не создал угрозы экологии.

"К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Микунь и Сосногорск. В связи с происшествием предполагается незначительная задержка двух пассажирских поездов: №42 "Москва — Воркута", №306 "Сыктывкар — Усинск", — информирует СЖД.