ТОКИО, 2 авг /ПРАЙМ/. Вывозной рейс авиакомпании Japan Airlines (JAL) с россиянами на борту вылетел из Токио во Владивосток, в списках 68 пассажиров, сообщило посольство РФ в Японии.

"Рады, что отбыла домой еще одна многочисленная группа россиян, не имевших такой возможности в следствие эпидемии коронавируса. Посольство России в Токио в тесной координации с компетентными властями и авиакомпаниями будет и далее делать все необходимое для содействия в возвращении на Родину соотечественников, вынужденно задержавшихся в Японии", — отмечается в сообщении.

В последний раз вывозной рейс в Россию из Токио состоялся 20 июля.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.