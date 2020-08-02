ДОХА, 2 авг /ПРАЙМ/. Ирак приостановил полеты в Турцию до 1 сентября из-за отказа Турции впускать иракцев в связи с увеличением числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ираке, сообщила в воскресенье служба гражданской авиации Ирака в Twitter.

"Служба гражданской авиации Ирака уведомляет пассажиров, что служба гражданской авиации Турции приостановила полеты в Ирак и из Ирака по рекомендации министерства здравоохранения Турции до 1 сентября", — отмечается в сообщении.

Иракские власти рекомендовали иракцам, которым надо вернуться из Турции в Ирак до начала возобновления полетов, договориться об этом по дипломатическим каналам.

Десять дней назад служба гражданской авиации Ирака возобновила регулярные коммерческие пассажирские рейсы из аэропорта Багдада.

Число больных коронавирусом в Ираке продолжает расти быстрыми темпами. По последним данным минздрава страны, с начала пандемии в стране выявлено более 129 тысяч случаев заболевания, выздоровели 91 886 человек, от связанных с коронавирусом осложнений скончались 4868 человек.