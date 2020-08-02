НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг /ПРАЙМ/. МВД Индии в связи с продолжением пандемии коронавируса обновило правила для прилетающих в страну путешественников из-за рубежа.

Ранее управление гражданской авиации Индии продлило до 31 августа запрет на международные полеты в Индию и из нее. В тоже время министерство авиации страны одобрило частичное возобновление авиасообщения с США и Францией в рамках соглашения "воздушного пузыря" — соглашения между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании обеих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил и ограничений.

По новым правилам, которые вступают в силу с 8 августа, все путешественники за 72 часа до запланированного полета в Индию должны заполнить специальную форму на сайте аэропорта Нью-Дели и, в частности, согласиться на прохождение в специальном учреждении 7-дневного платного карантина за свой счет и последующей 7-дневной самоизоляции.

От обязательного платного карантина могут быть освобождены отдельные категории граждан, в частности беременные, приехавшие на похороны, имеющие серьезное заболевание и родители, сопровождающим детей младше 10 лет. Такие пассажиры должны будут сообщить о своей ситуации на портале. Если освобождение от платного карантина будет одобрено, пассажиры будут обязаны пройти домашний двухнедельный карантин.

"Путешественники могут также ходатайствовать об освобождении от карантина в учреждении, представив по прибытии отрицательный тест ОТ-ПЦР. Этот тест должен был быть проведен не позднее 96 часов до начала путешествия. Результаты теста должны быть загружены на портал для рассмотрения", — говорится в обновленных правилах.

Отмечается, что в случае предоставления поддельного теста пассажир может быть привлечен к уголовной ответственности, также тест может быть проведен по прибытии в Индию.

На время пребывания в стране путешественники также должны установить на свои телефоны приложение Aarogya Setu, отслеживающее местоположение пользователя и, в частности, предупреждающее о нахождении рядом с потенциальными зараженными коронавирусом.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в стране четвертый день подряд увеличивается более чем на 50 тысяч в сутки, в воскресенье общее число заболевших превысило 1,7 миллиона человек. При этом число победивших вирус составляет более 1,1 миллиона человек, находятся на лечении более 567 тысяч человек, скончались более 37 тысяч.