МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Пополнение наличными транспортных карт с 3 августа ограничено в ряде российских регионов из-за изменений в регулировании электронных кошельков. Пополнить карту можно будет в отделении банка или безналичным способом через интернет.

"Запрет на пополнение неперсонифицированных кошельков наличными, который вступает в силу 3 августа, распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов, вне зависимости от их назначения. Таким образом, под запрет попадает и пополнение наличными значительного числа транспортных карт, карт школьников и других инструментов", — пояснил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.

По словам Достова, количество проектов, по которым будут вынуждены приостановить прием наличных, неизвестно. Обычно это небольшие, региональные платежные решения для транспорта, организации питания сотрудников, школьных и рабочих столовых.

Власти некоторых регионов предупредили пассажиров об ограничениях заранее. Например, на сайте управления дорог и транспорта Липецкой области 30 июля было опубликовано сообщение, что транспортные карты больше нельзя будет самостоятельно пополнить наличными деньгами. Пассажирам предлагают пополнить транспортную карту в Сбербанке и банке "Зенит" у сотрудников отделений, через банковский терминал или по платежной ссылке. Аналогичная информация размещена на транспортном портале Великого Новгорода — с 3 августа карту "Береста" можно пополнить только безналично через банк или приложение.

Об ограничениях предупредили и на транспортном портале города Иваново и Ивановской области. Вместе с тем там указано, что в настоящее время дорабатывается программное обеспечение для проведения процедуры идентификации клиента при пополнении карты наличными.

Решения по оплате проезда в настоящее время регулируются несколькими законами, пояснил РИА Новости руководитель дирекции "Транспортные и социальные карты" платежной системы "Золотая корона" Александр Гришин. Ограничения на пополнения наличными затронут те регионы, в которых такие проекты реализованы на базе закона "О национальной платежной системе". По оценке эксперта, всего таких регионов около двадцати.

Однако в других регионах транспортные проекты могут работать в рамках закона о приеме платежей у физлиц платежными агентами, в таком случае никакого ограничения на пополнение наличными быть не должно.