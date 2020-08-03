ХАБАРОВСК, 3 авг /ПРАЙМ/. Пассажиров и персонал Хабаровского аэропорта эвакуировали в понедельник после поступления сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в аэропорту.

Это пятое подобное сообщение за последние две недели, предыдущие четыре оказались ложными.

"Утром на электронную почту поступило сообщение о "минировании" терминала внутренних авиалиний. Все пассажиры и персонал были эвакуированы. Сейчас в здании работают оперативные службы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уточняется информация по задержанным и прилетевшим рейсам. В частности, в это время в Хабаровске должен был сесть самолет из Москвы.