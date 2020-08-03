ХАБАРОВСК, 3 авг /ПРАЙМ/. Восточный военный округ направил беспилотники на поиски самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии две недели назад, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поиски пока не принесли результатов.

"Решением командования ВВО расчет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) воинской части из Бурятии отправился для поиска пропавшего самолета Ан-2. Мониторинг планируется осуществить в районе села Бельск Иркутской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию в назначенный район военнослужащие организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска пропавшего самолета. В воздухе беспилотники "Орлан-10" будут находиться не менее 10 часов в день. Маршрут планируется корректировать, а площадь обследуемой территории увеличивать.

"Многофункциональные БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет вести поиски в ночное время. Он способен вести мониторинг в труднодоступных местах, Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 километров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные взаимодействуют с региональным координационным центром и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования.