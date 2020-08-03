ХАБАРОВСК, 3 авг — ПРАЙМ. Выполнение прямых рейсов в Сочи и Симферополь из Хабаровска, анонсированное до конца октября, полностью прекращается с 20 августа по инициативе туроператора, сообщает Хабаровский аэропорт в понедельник.

Как сообщает аэропорт, программа прямых чартерных перевозок из Хабаровска в Сочи и Симферополь была запущена в июле 2020 года при непосредственном участии Минтранса РФ и Федерального агентства по туризму. Полеты выполняются авиакомпанией "Россия" с частотой 2 и 1 раз в неделю соответственно на воздушных судах типа Boeing 747 вместимостью 530 пассажиров. Заказчиком рейсов и туристическим оператором является компания "Библио Глобус".

Сообщается, что предлагаемые туры и перелеты являются востребованными у жителей Хабаровского края, загрузка рейсов составляет более 500 пассажиров на каждом. В июле на курорты Черного моря смогли отправиться более семи тысяч дальневосточников.

"Несмотря на высокую загрузку рейсов и заявленные сроки реализации программы до конца октября, с 20 августа полеты по данным направлениям из городов Дальнего Востока полностью прекращаются по инициативе туроператора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хабаровский аэропорт подготовил предложения по оптимизации туристической программы, главная цель которых – сохранение для дальневосточников возможности прямых перелетов в Сочи и Симферополь по доступной цене. Соответствующее обращение с просьбой о содействии в решении вопроса направлено в адрес врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

"Надеемся, что федеральные и краевые власти поддержат нашу инициативу сохранения рейсов Хабаровск-Сочи, Хабаровск-Симферополь, и жители Дальнего Востока смогут отдохнуть на Черноморском побережье не только в этом году, но и в будущих отпускных сезонах", — приводятся в сообщении слова председателя Совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константина Басюка.

Он отметил, что в условиях отсутствия международного авиасообщения открытие прямых рейсов в Сочи и Симферополь стало для дальневосточников отличной возможностью отдохнуть на море.

АО "Хабаровский аэропорт" – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск — крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более двух миллионов пассажиров.