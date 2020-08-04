МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что предварительно одобрило изменения, которые необходимо внести в конструкцию самолета Boeing 737 Max для устранения проблем с безопасностью, пишет издание Washington Post.

Как отмечает газета, в докладе регулирующего органа говорится, в частности, что требуются изменения в программном обеспечении, благодаря которым усилятся меры безопасности, а также проверка перед полетом ключевых датчиков.

Предлагаемые изменения, изложенные в докладе FAA, теперь представлены общественности, которая в течение 45 дней сможет представить свои комментарии. После этого авиарегулятор должен будет проанализировать поступившие мнения, из чего можно сделать вывод о том, что лайнер вряд ли сможет возобновить перевозки до октября.

Тем не менее, по оценкам газеты, "шаги, предпринятые регулирующим органом в понедельник, являются наиболее явным свидетельством того, что самолеты в скором времени будут готовы вернуться в небо".

"Посредством тщательного, прозрачного и инклюзивного процесса FAA предварительно определило, что предлагаемые Boeing изменения в конструкции 737 MAX, процедурах летного состава и процедурах технического обслуживания эффективно решают связанные с самолетом проблемы безопасности", — отметили в авиарегуляторе.

Газета Wall Street Journal в июле сообщала, что самолеты Boeing 737 MAX, вероятно, не возобновят перевозку пассажиров до начала 2021 года. Источники газеты утверждали, что завершающие этапы подготовки пилотов и проверки оборудования, а также получение заключительного одобрения Федерального управления гражданской авиации (FAA) могут затянуться до декабря. Кроме того, на перенос сроков введения в эксплуатацию самолетов могут повлиять праздничные дни в конце года. Один из чиновников отметил, что пассажирские авиаперевозки могут возобновиться не раньше февраля.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.