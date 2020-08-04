ВЛАДИВОСТОК, 4 авг /ПРАЙМ/. Свыше сотни грузовиков вновь скопились в очереди перед пунктом пропуска с Китаем "Пограничный" в Приморье, сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. В мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный — Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Позднее власти региона проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось. С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края. Очереди на границе пропали в начале июня.

Куприянов предоставил агентству видео с территории перед пунктом пропуска, на нем видно, как множество грузовиков тянутся вдоль дороги в ожидании своей очереди на пересечение границы.

"Сейчас водители считают (число машин в очереди), около 200 машин… Некоторые проезжают, некоторые стоят неделями", — сказал собеседник.

Он отметил, что раньше соблюдение электронной очереди контролировалось на месте представителями местных властей, сейчас этого нет.

По данным сводки Дальневосточного таможенного управления на 4 августа, перед пунктом пропуска "Пограничный" находятся 136 грузовиков, на выезд в КНР за сутки оформлено 40 машин, на въезд в РФ – 41. Как сообщил РИА Новости представитель Уссурийской таможни, "что касается работы в пункте пропуска, все в штатном режиме".

"Количество (пропускаемых) фур не уменьшилось. Никаких новых ограничений (со стороны КНР) не было", — сказал собеседник.

Комментарием правительства региона РИА Новости пока не располагает.

Ранее власти региона сообщали, что режим электронных очередей для грузовиков на проезд к пунктам пропуска с КНР продлен до 31 августа.