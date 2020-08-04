МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Обновленные параметры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предусматривают увеличение прямых трат государства, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект паспорта ВСМ, направленный в Минтранс 29 июля замглавы РЖД Сергеем Кобзевым.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. В 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД ранее сообщали о планах запустить ВСМ Санкт-Петербург — Москва в 2026 году.

"Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург. Помимо капитального гранта на 200 миллиардов рублей, бюджет сделает вклад в акционерный капитал компании, которая будет строить магистраль, в размере 248,4 миллиарда рублей. Средства планируется перечислить в 2022-2024 годах", — пишет газета.

По данным издания, общая потребность проекта ВСМ в финансировании осталась прежней — 1,7 триллиона рублей, из которых 1,3 триллиона рублей — внебюджетные инвестиции; 1,6 триллиона рублей пойдут на строительство, 44 миллиарда рублей — на проектирование, 64 миллиарда рублей — на затраты по финансированию и управлению магистралью. Кроме того, в паспорте указано, что из 1,3 триллиона рублей внебюджетного финансирования около трети — 427 миллиардов рублей — составят выпуски трех видов облигаций, для двух из которых предусмотрены госгарантии. При этом не уточняется, кто будет выпускать и выкупать бумаги.

Также неясно, как будут использоваться средства ФНБ, которые, как ожидалось, станут существенной частью общего финансирования. По словам источника издания, новая финансовая модель специально разрабатывалась без участия ФНБ. Кроме того, обсуждалось возможное привлечение льготного кредита ВЭБа, выделение средств из инвестпрограммы РЖД и привлечение других инвесторов.

В РЖД газете не дали комментариев. В Минтрансе изданию сообщили, что в настоящее время корректировки паспорта федерального проекта "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" находятся на рассмотрении в правительстве и комментировать подробности финансирования проекта до принятия решения преждевременно. В Минфине изданию заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва-Санкт-Петербург находится в проработке.